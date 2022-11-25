Суд в Германии постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток-2»

Конституционный суд Германии не стал отклонять иск с требованием раскрыть названия компаний, задействованных в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда "Защита климата и окружающей среды MV", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметили в фонде, по решению суда теперь придется озвучить названия компаний из федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Отмечается, что этим компаниям не в чем винить себя, они работали на законных основаниях, доверяли региональному парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США. Из-за решения суда этим предприятиям придется опасаться "публичных нападок и экономическим трудностей".

Иск против фонда "Защита климата и окружающей среды MV" подали немецкие издания Bild и Die Welt, они потребовали раскрыть названия компаний, участвовавших в завершении проекта "Северный поток - 2".

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Ряд немецких политиков раскритиковали создание фонда, утверждая, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома", так как среди его целей значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2".