Британские медсестры впервые за 100 лет проведут забастовку

Британские медсестры, требующие повышения заработной платы, проведут в декабре две однодневные забастовки - первые в более чем 100-летней истории профсоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, забастовки, запланированные на середину декабря, состоятся, поскольку правительство отклонило предложение профсоюза о проведении переговоров​​​. Спор идет не только о зарплате, но и об уровне укомплектованности, который сейчас крайне низок.

Королевская коллегия медсестер была основана в 1916 году. Большинство членов профсоюза - дипломированные медсестры, сообщает РИА Новости.