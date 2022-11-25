https://news.day.az/world/1514168.html Британские медсестры впервые за 100 лет проведут забастовку - ВИДЕО
Британские медсестры впервые за 100 лет проведут забастовку - ВИДЕО
Британские медсестры, требующие повышения заработной платы, проведут в декабре две однодневные забастовки - первые в более чем 100-летней истории профсоюза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, забастовки, запланированные на середину декабря, состоятся, поскольку правительство отклонило предложение профсоюза о проведении переговоров. Спор идет не только о зарплате, но и об уровне укомплектованности, который сейчас крайне низок.
Королевская коллегия медсестер была основана в 1916 году. Большинство членов профсоюза - дипломированные медсестры, сообщает РИА Новости.
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