Коронавирус в Китае обновил рекорд

В Китае в пятницу, 25 ноября, было выявлено 33 тыс. случаев коронавируса - это новый максимум с начала пандемии и непосредственно распространения вируса в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az.

Отмечается, что из этого числа - 33 тыс. случаев - 90,5% являются бессимптомными, при этом только 186 человек из числа бессимптомных больных прибыли в Китай из-за рубежа. Все остальные 29 840 человек заразились на месте, непосредственно в Китае.

Само заболевание COVID-19 подтверждено у 3 103 человек.

До этого, в четверг, 24 ноября, китайские медики выявили 31 656 заразившихся коронавирусом.