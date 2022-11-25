https://news.day.az/world/1514178.html Число скончавшихся от холеры в Гаити превысило 200 человек
Число скончавшихся от холеры в Гаити превысило 200 человек
Более 200 человек скончались вследствие заражения холерой в Гаити с начала вспышки заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EFE, передает Day.Az.
Согласно приведенным агентством данным, 140 из 202 жертв болезни умерли в больницах. По сравнению с прошлой неделей смертность выросла на 15%.
Всего в настоящее время под наблюдением с подозрением на инфекцию находятся 11 648 человек. Подтверждено заболевание у 949 жителей Гаити, большинство из которых (около 90%) проживают в столице страны Порт-о-Пренсе.
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