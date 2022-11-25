В Сербии продлили ограничение цены на хлеб и запрет на экспорт газа

Правительство Сербии решило продлить ограничение цен на хлеб и нефтепродукты, а также запрет на экспорт природного газа. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство Сербии приняло положение об обязательном производстве и торговле хлебом из муки Т-500 с поправками, которыми продлевается предел цены на этот продукт еще на 90 дней с целью предотвращения серьезных сбоев и сохранения уровня жизни населения", - отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что Сербия продлила ограничения цен на нефтепродукты до 31 декабря 2022 года. Также до конца года будет действовать запрет на экспорт природного газа.