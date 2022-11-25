Всемирная метеорологическая организация забила тревогу

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) забила тревогу в связи с изменением климата, происходящим в мире в целом и в Марокко в частности.

Как передает Day.Az, согласно отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО) об "Изменении климата в 2022 году", прошлый год и период до августа 2022 года были одними из самых засушливых в Марокко, по крайней мере, за последние 40 лет.

По словам марокканской активистки-эколога Нади Ахмаити, Марокко переживает беспрецедентную засуху, с которой большинство людей моложе 40 лет никогда не сталкивалось, тогда как пожилые люди помнят засуху, которая наблюдалась в 1980-х годах.

Доклад о состоянии глобального климата публикуется ежегодно. В этом году он поднял вопрос о влиянии засухи на многие части мира, начиная с Европы и Средиземноморья. Ситуация в Европе была наихудшей в августе 2022 года, когда уровень воды в реках, включая Рейн, Луару и Дунай, упал до рекордно низкого уровня.

В отчете говорится, что в 2021 году концентрации трех основных парниковых газов (двуокиси углерода, метана и закиси азота) достигли рекордно высокого уровня, подчеркивая, что годовой прирост концентрации метана был на самом высоком уровне, что особенно важно, учитывая, что метан в 25 раз мощнее углекислого газа в удержании тепла в атмосфере.