https://news.day.az/world/1514211.html Спецоперация в Казахстане - задержаны граждане Узбекистана - ВИДЕО
Спецоперация в Казахстане - задержаны граждане Узбекистана - ВИДЕО
Это полицейские Караганды. Задерживают узбекистанцев. За то, что они похитили гражданина Индии.
Последний рассказал блюстителям порядка, что его насильно посадили в авто, вывезли в Астану, удерживали там в квартире и требовали 200 тысяч долларов.
Началось расследование.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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