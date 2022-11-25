Спецоперация в Казахстане - задержаны граждане Узбекистана

Это полицейские Караганды. Задерживают узбекистанцев. За то, что они похитили гражданина Индии.

Последний рассказал блюстителям порядка, что его насильно посадили в авто, вывезли в Астану, удерживали там в квартире и требовали 200 тысяч долларов.

Началось расследование.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.