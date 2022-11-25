В Великобритании куриные яйца пропали с полок магазинов

Жители Великобритании столкнулись с дефицитом куриных яиц. В ряде супермаркетов этот продукт полностью исчез с полок, сообщило 24 ноября агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Причинами дефицита агентство называет вспышку птичьего гриппа в США и Европе, а также рост цен на зерно, удобрения и энергоносители. В итоге треть фермеров либо сокращает поголовье кур, либо приостанавливает или вовсе прекращает заниматься животноводством.

"То, что в настоящее время проявляется на рынке яиц, в равной степени может быть применено к рынку фруктов, рынку зерна или рынку мяса", - приводит Bloomberg слова британского эксперта по продовольственной политике Тима Лэнга.

В материале отмечается, что с приближением рождественских праздников ситуация на рынке Великобритании может ухудшиться. При этом похожая ситуация складывается в Венгрии, а также в США, где цены на яйца возглавили список роста цен на продовольствие.