Нападение на силовиков в Мьянме, есть погибшие

Начальник полиции и два констебля были убиты в очередной засаде группой сопротивления "Йе Белу" в городе Йе в Мьянме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После военного переворота 1 февраля 2021 года в Мьянме появилось несколько групп сопротивления, выступающих против хунты.

Тренируясь в джунглях, перекачивая средства и бойцов, эти группы сопротивления начали нападать на высокопоставленных офицеров и солдат, которые, по их мнению, принадлежат к хунте или работают на нее.

Нападения на силовиков в Мьянме становятся практически ежедневными, при этом примерно раз в неделю сообщается о засаде, половина из которых заканчивается смертью военных и близких к военным правителям Мьянмы чиновников.