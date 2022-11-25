Сотни тысяч сторонников Болсонару протестуют, несмотря на непогоду

Погода в Бразилии не очень, но это не мешает сотням тысяч сторонников Жаира Болсонару протестовать против итогов президентских выборов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, в Бразилии Жаир Болсонару продолжает надеяться на отмену результатов второго тура выборов президента страны, где он с небольшим отставанием уступил Луле.