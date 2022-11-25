https://news.day.az/world/1514231.html Крупный пожар в России - ВИДЕО
Крупный пожар в России - ВИДЕО
Гараж загорелся в Новом Уренгое, пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили в правоохранительных органах.
Известно, что возгорание произошло на улице Ямсовейская.
При этом в горящем гараже находятся заполненный топливом бензовоз и еще четыре авто.
На данный момент выясняется площадь возгорания и принимаются меры для ликвидации пожара.
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