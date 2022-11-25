Крупный пожар в России

Гараж загорелся в Новом Уренгое, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили в правоохранительных органах.

Известно, что возгорание произошло на улице Ямсовейская.

При этом в горящем гараже находятся заполненный топливом бензовоз и еще четыре авто.

На данный момент выясняется площадь возгорания и принимаются меры для ликвидации пожара.