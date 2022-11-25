Парад воздушный шаров прошел в США

Десятки красочных воздушных шаров проплыли по улицам Нью-Йорка. Там прошел традиционный парад в честь Дня благодарения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, центральные улицы заполонили гигантские надувные фигуры в виде персонажей западных мультфильмов. В воздухе словно ожили миньоны и гномы смурфики. Можно было увидеть летящего по воздуху Грогу из "Мандалорца", Губку Боба и многих других детских героев.

В колонне маршировали музыканты и чирлидеры, а возглавлял яркую процессию - главный кулинарный символ Дня благодарения - огромная индейка в виде куклы. Понаблюдать за воздушным парадом пришли, как минимум, три миллиона зрителей.