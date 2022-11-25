В Турции рассказали о результатах операции против террористов

В ходе воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени в результате операции "Коготь-меч" ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли", - рассказал о результатах операции министр. Также Акар опроверг информацию о том, что турецкие силы нанесли удар по наблюдательному пункту армии США.