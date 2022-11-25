Тегеран не ответил на запрос ООН

Тегеран не ответил на просьбу Верховного комиссара ООН по правам человека позволить ему посетить страну. Фолькер Тюрк заявил об этом во время заседания Совета по правам человека, чтобы решить, следует ли начинать международное расследование разгона Ираном антиправительственных протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они начались 2 месяца тому назад после смерти молодой женщины, арестованной за неправильное, по мнению полиции нравов, ношение исламского головного платка.

При разгоне протестов, по данным правозащитников, погибли 416 человек.