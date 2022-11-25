Маск объявил о продаже галочек верификации Twitter разных цветов

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил о старте продаж подписок с галочками верификации - он начнется в следующую пятницу 2 декабря. Об этом бизнесмен написал в своем официальном аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если раньше все галочки верификации были стандартного голубого цвета, отсылающего к логотипу Twitter, то теперь Маск намерен ввести дополнительные цвета, чтобы отличать аккаунты друг от друга.

"Золотая галка для компаний, серая - для правительственных аккаунтов и голубая - для физических лиц, вне зависимости от того, знаменитость это или нет", - заявил миллиардер.

По словам Маска, перед тем, как верифицировать аккаунт, он будет проверен специалистами Twitter вручную. "Это тяжело, но необходимо", - добавил новый владелец компании.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. До этого момента социальная сеть предоставляла галочки верификации по запросу пользователей бесплатно.