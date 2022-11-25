США оказали давление на Канаду

Вашингтон оказал значительное давление на Оттаву, чтобы канадские власти как можно быстрее решили вопрос с массовыми акциями "Конвой за свободу - 2022" в начале 2022 года. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канадские дальнобойщики во время протестов в начале 2022 года заблокировали мост Амбассадор через реку Детройт на границе с США, самый загруженный переход, по которому проходят до 25% всех торговых перевозок между двумя странами.

Подобная ситуация, по мнению представителей Белого дома, "угрожала цепочкам поставок", а также ввозу американских сельскохозяйственных товаров в Канаду, поэтому они потребовали от Оттавы решительных мер.

Глава канадского Минфина и вице-премьер Христя Фриланд, ранее выступая на слушаниях Чрезвычайной комиссии по общественному порядку, заявила, что в дни акции "Конвой за свободу - 2022" ей звонил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз. "Они были очень, очень, очень обеспокоены сложившейся ситуацией", - приводит слова Фриланд телеканал. По ее словам, американское правительство "опасалось долгосрочных последствий и непоправимого ущерба, в частности для сектора автомобилестроения".

По мнению телеканала, этот звонок и мнение Белого дома заставили Фриланд занять более жесткую позицию.

Актив канадских дальнобойщиков предложил в середине января сформировать "Конвой за свободу - 2022" из-за введения паспортов вакцинации для водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Участники автопробега требовали от властей отменить это решение и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.