Илон Маск отменит надбавки и льготы для сотрудников Twitter

Илон Маск отменяет некоторые надбавки и льготы для сотрудников приобретенной им в октябре компании Twitter.

Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на внутренний документ компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, будут отменены надбавки за производительность, а также льготы на здравоохранение, обучение, домашний интернет и детские сады. Отмечается, что льготы со временем могут быть возвращены, когда финансовая ситуация в компании улучшится.

7 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки компании предприниматель уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат.