Британец специально сломал себе две ноги, чтобы стать выше, пишет The Guardian. По словам мужчины, он комплексовал из-за своего маленького роста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как объяснил британец, из-за своих параметров он не мог построить отношения с женщинами, так как те отказывались с ним знакомиться. В итоге мужчина решился на эту процедуру, хотя знал, что она опасна и болезненна, так как специалистам нужно было сломать ему обе ноги в определенных местах.

После операции мужчина стал выше на семь сантиметров, поэтому полностью доволен результатом. За процедуру он заплатил $95 тысяч.

"Я нервничал, но был уверен, что все закончится хорошо, ведь я так долго об этом мечтал", - объяснил мужчина.

Правда, теперь ему предстоит долгая реабилитация, чтобы все суставы правильно срослись.