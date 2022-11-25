Талибы запретили женщинам посещать врачей без мужчин

Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана запретили женщинам посещать медицинские учреждения без сопровождения мужчин в нескольких районах провинции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганскую газету "Хашт-э субх", передает Day.Az.

По информации газеты, возглавляемый членами "Талибана" департамент порока и доблести провинции издал соответствующий указ в девяти районах провинции.

Согласно указу, женщины не могут посещать медучреждения или проходить медицинский осмотр без сопровождения мужчин.

Источники издания в Нангархаре подтверждают, что этот указ был распространен 24 ноября.

Они также сообщают, что документ получили имамы мечетей. Они будут должны довести эти правила до прихожан.

Данное ограничение еще не прокомментировали власти Афганистана.