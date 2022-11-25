В новый состав Конгресса США войдет рекордное количество женщин

Состав 118-го Конгресса США будет представлен рекордным количеством женщин, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно подсчетам телеканала, в Сенат и Палату представителей США войдут 149 женщин, что на две позиции больше, чем в прошлом составе. Отмечается, что следующий состав Палаты представителей также будет представлен рекордным количеством латиноамериканок и чернокожих женщин.

"Мы наблюдаем довольно устойчивый рост расового и этнического разнообразия женщин в качестве кандидатов, номинантов, а затем и должностных лиц на уровне Конгресса, а точнее в Палате представителей США", - рассказала директор по исследованиям Центра американских женщин и политики Келли Диттмар.

По результатам выборов в конгресс, на которых решался состав нижней палаты представителей и части верхней палаты - сената - 219 мест в нижней палате получили республиканцы (против 212 у демократов). В сенате демократы сохранили номинальное большинство - 50 из 100 сенаторов-демократов при главе сената, вице-президенте из Демократической партии Камале Харрис.