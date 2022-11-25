ЕС перенес переговоры о лимите цен на российскую нефть

Дипломаты стран Евросоюза перенесли до следующей недели запланированные на пятницу переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть.

Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет", - приводит агентство слова источника. Переговоры переносятся из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах дипломатов стран ЕС встретиться в пятницу вечером, чтобы попытаться достичь окончательного соглашения о потолке цен на российскую нефть.