https://news.day.az/world/1514439.html ЕС перенес переговоры о лимите цен на российскую нефть
ЕС перенес переговоры о лимите цен на российскую нефть
Дипломаты стран Евросоюза перенесли до следующей недели запланированные на пятницу переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть.
Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет", - приводит агентство слова источника. Переговоры переносятся из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах дипломатов стран ЕС встретиться в пятницу вечером, чтобы попытаться достичь окончательного соглашения о потолке цен на российскую нефть.
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