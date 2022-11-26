Около военной базы США в Сирии прогремели мощные взрывы

Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на контролируемой американскими военнослужащими базе в районе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке подверглись ракетному обстрелу, никто не пострадал.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

В документе отмечается, "две ракеты были выпущены по коалиционным силам на патрульной базе США в Эш-Шаддади".

"В результате атаки никто не пострадал, не был нанесен ущерб базе или имуществу коалиции. Сирийские демократические силы провели осмотр места падения ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся ракету", - отметили в пресс-службе.