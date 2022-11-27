https://news.day.az/world/1514555.html Пушистая долгожительница: найдена самая старая кошка в мире - ВИДЕО
Пушистая долгожительница: найдена самая старая кошка в мире - ВИДЕО
В Великобритании беспородная кошка попала в книгу рекордов Гиннеса. Флосси, так зовут питомца, в следующем месяце исполнится 27 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по человеческим меркам ей уже больше 120 лет. За такую долгую жизнь она успела пережить трех хозяев, побывать бездомной и наконец обрести дом у девушки, которая всего на несколько месяцев старше рекордсменки.
Врачи говорят, что кроме небольших проблем со слухом и зрением, животное совершенно здорово и наверняка проживет еще несколько лет.
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