Пушистая долгожительница: найдена самая старая кошка в мире

В Великобритании беспородная кошка попала в книгу рекордов Гиннеса. Флосси, так зовут питомца, в следующем месяце исполнится 27 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по человеческим меркам ей уже больше 120 лет. За такую долгую жизнь она успела пережить трех хозяев, побывать бездомной и наконец обрести дом у девушки, которая всего на несколько месяцев старше рекордсменки.

Врачи говорят, что кроме небольших проблем со слухом и зрением, животное совершенно здорово и наверняка проживет еще несколько лет.