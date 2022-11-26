Немцы высказались против возвращения Меркель на пост канцлера Германии

Почти три четверти немцев не хотят, чтобы Ангела Меркель вернулась на пост канцлера Германии. Это следует из результатов опроса, опубликованных в журнале Deutsche Welle. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ опрос провел социологический институт Civey по заказу медиагруппы Funke.

Так, против возвращения Меркель на пост Канцлера высказался 71% опрошенных.

Однако 43% респондентов выразили мнение, что Меркель справилась со своей работой лучше, чем нынешний канцлер Олаф Шольц, в то время как 41% заявили об обратном.

При этом, как выяснилось из опроса, Меркель больше популярна на востоке Германии, чем на западе страны.

В опросе приняли участие 5 тысяч граждан Германии.

Ангела Меркель в конце 2021 года ушла в отставку после 16 лет на посту канцлера Германии.

8 декабря 2021 года депутаты германского парламента официально выбрали главу социал-демократов Олафа Шольца новым канцлером Германии.