Немцы высказались против возвращения Меркель на пост канцлера Германии
Почти три четверти немцев не хотят, чтобы Ангела Меркель вернулась на пост канцлера Германии. Это следует из результатов опроса, опубликованных в журнале Deutsche Welle. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ опрос провел социологический институт Civey по заказу медиагруппы Funke.
Так, против возвращения Меркель на пост Канцлера высказался 71% опрошенных.
Однако 43% респондентов выразили мнение, что Меркель справилась со своей работой лучше, чем нынешний канцлер Олаф Шольц, в то время как 41% заявили об обратном.
При этом, как выяснилось из опроса, Меркель больше популярна на востоке Германии, чем на западе страны.
В опросе приняли участие 5 тысяч граждан Германии.
Ангела Меркель в конце 2021 года ушла в отставку после 16 лет на посту канцлера Германии.
8 декабря 2021 года депутаты германского парламента официально выбрали главу социал-демократов Олафа Шольца новым канцлером Германии.
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