Министр обороны Турции направился на границу с Ираком
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел инспекцию приграничных частей на границе с Ираком, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС Атилла Гюлан.

Инспекция приграничных частей продолжается.