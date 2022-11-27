https://news.day.az/world/1514778.html Министр обороны Турции направился на границу с Ираком
Министр обороны Турции направился на границу с Ираком
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел инспекцию приграничных частей на границе с Ираком, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС Атилла Гюлан.
Инспекция приграничных частей продолжается.
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