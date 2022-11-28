Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма получит особый титул от короля Карла III

Принцесса Шарлотта может получить особый титул от своего деда, нового короля Великобритании Карла III. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника издания, король Карл III не сделал принца Эдуарда герцогом Эдинбургским, потому что хочет сохранить это титул для принцессы Шарлотты.

"Ведутся обсуждения, но для короля предпочтительнее, чтобы этот титул достался принцессе Шарлотте. Это был бы подходящий способ почтить память королевы, которая, конечно же, носила титул герцогини Эдинбургской, и отличный способ для его величества почтить линию престолонаследования ", - рассказал инсайдер журналистам.

Будучи вторым ребенком принца и принцессы Уэльских, Шарлотта занимает третье место в очереди на престол после своего отца Уильяма и старшего брата Джорджа. Однако, когда Кейт Миддлтон ждала своего первого ребенка, правила королевского первородства были изменены, чтобы дать девочке, рожденной от пары, те же права, что и мальчику.

"Положение Шарлотты имеет историческое значение, поскольку она является первой женщиной-членом королевской семьи, чье место в линии преемственности не будет превзойдено ее младшим братом. Вполне возможно, что она взойдет на трон, если, например, у принца Джорджа не будет детей", - добавил инсайдер.