Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство юстиции США является коррумпированным и избирательно ведет расследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующую запись Трамп опубликовал в воскресенье в своей соцсети Truth Social.

"Министерство "юстиции" коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", сказали Facebook не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами, [поскольку якобы дело] "было российской дезинформацией", когда они знают, что нет", - написал он. Трамп также задался вопросом, будет ли специальный прокурор Джек Смит заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, как считает экс-президент, стали следствием "коррумпированных выборов 2020 года".

Ранее министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд сообщил, что Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову, станет спецпрокурором по делу Трампа. Как пояснил Гарленд, разбирательство в отношении Трампа, в частности, касается обвинений в том, что он хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), а также препятствовал утверждению итогов предыдущих президентских выборов и передаче полномочий новому американскому лидеру Джо Байдену.

Британская газета The Times в октябре сообщила со ссылкой на аналитика американской спецслужбы Брайана Отена, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США предлагало бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу вознаграждение в размере до $1 млн за сведения, подтверждающие ложные утверждения о сговоре 45-го президента США Дональда Трампа с Россией. О деталях отношений между ФБР и бывшим сотрудником британских спецслужб стало известно в ходе слушаний по делу россиянина Игоря Данченко, которого власти США обвиняют в лжесвидетельстве. По версии американских следователей, весной 2016 года в период предвыборной кампании Трампа он якобы помогал по просьбе Стила составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре между 45-м президентом США и Россией, а потом скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией республики. Россиянин не признал себя виновным по обвинению в лжесвидетельстве по пяти пунктам в рамках расследования.