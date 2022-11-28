В Бухаресте начнется марафон встреч по случаю заседания глав МИД стран НАТО

Трехдневный марафон дипломатических мероприятий высокого уровня, организованных по случаю заседания министров иностранных дел 30 стран-участниц НАТО, начинается в понедельник в Бухаресте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в этот день пройдет Встреча мюнхенских лидеров - суженный формат Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно МИД Румынии, она станет "дискуссионной платформой для ориентации обсуждений на встрече глав МИД стран НАТО".

Встреча объединит более 75 высокопоставленных представителей из более 25 государств - действующих и бывших официальных лиц, известных экспертов и общественных деятелей. Бухарестская встреча проводится накануне мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года. Такие встречи организуются с 2009 года один-два раза в год, Предыдущая прошла в Вашингтоне в мае 2022 года.

В понедельник в Бухарест для участия во встрече глав МИД стран НАТО прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен. Центральное событие бухарестского дипломатического марафона - заседание министров иностранных дел стран НАТО - пройдет 29-30 ноября.