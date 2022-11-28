В Камеруне при оползне погибли не менее 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли при оползне во время похорон на восточной окраине столицы Камеруна Яунде.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

По его данным, на место происшествия прибыли спасатели. Информация о раненых не поступала.