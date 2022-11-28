В России разбился вертолет

Частный вертолет Robinson-66 разбился в Тверской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вертолетом руководил чемпион мира по высшему пилотажу. На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Они погибли на месте.

54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Он же и управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 метрах от дороги.

Курылев был известным спортсменом, неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России. Но главное - ему покорилось удивительное достижение. Курылев сумел пересечь Атлантический океан на легком вертолете. Второй погибший - брат Александра - Дмитрий.

По предварительной информации, вертолет совершил жесткую посадку по техническим причинам. Обстоятельства выясняются.