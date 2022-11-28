https://news.day.az/world/1514860.html В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился на расстоянии 136 км к западу от города Кашгар, где проживают 506 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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