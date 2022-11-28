США ослабили санкции против Венесуэлы

США решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующую лицензию выпустило американское Министерство финансов.

Согласно документу, одна из крупнейших нефтяных компаний в США Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.

Как заявили в ведомстве, такая мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, "которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии".

О том, что США хотят дать Chevron Corp лицензию на добычу нефти в Венесуэле, сообщала ранее The Wall Street Journal.

В сентябре старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуан Гонсалес заявил, что США готовы ослабить и постепенно отменить односторонние санкции в отношении Венесуэлы, если власти и оппозиция южноамериканской страны достигнут прогресса в диалоге.

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. В июне этого года Госдеп разрешил итальянской Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.