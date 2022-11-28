https://news.day.az/world/1514867.html Свыше 3 тысяч рейсов отменены либо задержаны в США
Свыше 3 тысяч рейсов отменены либо задержаны в США
Более 3 тысяч рейсов в США были задержаны, 75 отменены по состоянию на полдень воскресенья - последний выходной после длинного уикенда по случаю Дня благодарения, сообщает информационный портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Как отмечается, проблемы с авиасообщением возникли из-за плохой погоды.
По данным Axios, в этот День благодарения 54,6 миллиона человек должны были проехать не менее 80 миль от дома, что составляет около 98% от допандемийного уровня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре