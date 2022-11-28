https://news.day.az/world/1514889.html Экс-премьер Пакистана готов биться "до последней капли крови" - ВИДЕО
Экс-премьер Пакистана готов биться "до последней капли крови" - ВИДЕО
"Я видел смерть близко" и "готов бороться до последней капли крови" - с такими словами к своим сторонникам обратился бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, весной этого года его отстранили от власти через вотум недоверия в парламенте. На митинге 3 ноября в 70-летнего политика стреляли из автоматического оружия.
Хан заявил собравшихся в Равалпинди с требованием провести досрочные выборы, что беспокоится за свою жизнь и демократию в Пакистане. От публики его отделяли кордоны полиции и барьеры из колючей проволоки.
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