В конгрессе предупредили о возможном крахе экономики США

Американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик предупредил о возможном разрушении экономики США из-за забастовки железнодорожников. Он сделал соответствующее заявление в беседе с телеканалом Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, забастовка железнодорожников будет "разрушительной" для Соединенных Штатов, поэтому решение необходимо найти "так или иначе".

Как заявил Фитцпатрик, конгресс собирается не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не достигнут соглашения.