В Иране сотрудницы театра отказались носить хиджаб.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Театральные деятели Хамид Пуразери, Сухейла Голестани и другие опубликовали в своих Instagram-аккаунтах видео в поддержку этой акции.

Они отметили ролик хештегами "Женщина, жизнь, свобода" и "Мы все вместе".

"Шоу закончится, и правда выйдет наружу. Есть бесчисленное множество путей и много надежд на новый день", - отмечается в публикации.