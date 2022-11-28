https://news.day.az/world/1514909.html В Иране сотрудницы театра отказались носить хиджаб - ВИДЕО
В Иране сотрудницы театра отказались носить хиджаб - ВИДЕО
В Иране сотрудницы театра отказались носить хиджаб.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Театральные деятели Хамид Пуразери, Сухейла Голестани и другие опубликовали в своих Instagram-аккаунтах видео в поддержку этой акции.
Они отметили ролик хештегами "Женщина, жизнь, свобода" и "Мы все вместе".
"Шоу закончится, и правда выйдет наружу. Есть бесчисленное множество путей и много надежд на новый день", - отмечается в публикации.
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