«Газпром» законсервирует оборудование для «Северных потоков»

"Газпром" планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в систему газопроводов "Северный поток", передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки компания не будет, сказал источник издания. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки, пояснил он.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов назвал консервацию логичным шагом, поскольку восстановление работоспособности "Северных потоков" вряд ли начнется в ближайшее время. Перенос оборудования на другие компрессорные станции не актуален, потому что на "Портовой" используются уникальные газоперекачивающие агрегаты. Затраты на консервацию Кондратьев оценивает в 2-3 миллиарда рублей.