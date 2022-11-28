Сунак предложил следовать примеру Китая и России

Лондону нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, чтобы следовать примеру России и Китая, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводятся в материале Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что строить политику на краткосрочную перспективу неэффективно.

При этом агентство обращает внимание, что после того, как Сунак занял должность, он смягчил подход Великобритании к Китаю и отказался от плана бывшего премьера Лиз Трасс объявить азиатскую страну угрозой для государства.

"Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу", - заявил Сунак.