https://news.day.az/world/1514925.html В Иране арестован сотрудник телеканала «Iran International»
В Иране арестован сотрудник телеканала «Iran International»
Арестован один из представителей телеканала "Iran International" в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Отмечено, что сотрудники Министерства безопасности Ирана провели операцию по задержанию руководителя сети телеканала "Iran International" в городе Хой провинции Западный Азербайджан.
Он был арестован после акций протестов в городе.
Личность арестованного не разглашается.
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