В Иране арестован сотрудник телеканала «Iran International»

Арестован один из представителей телеканала "Iran International" в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечено, что сотрудники Министерства безопасности Ирана провели операцию по задержанию руководителя сети телеканала "Iran International" в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

Он был арестован после акций протестов в городе.

Личность арестованного не разглашается.