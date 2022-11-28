Известному иранскому рэперу пригрозили смертной казнью

Известному 32-летнему иранскому рэперу Тумаджу Салехи грозит смертная казнь. Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист был арестован в октябре после критики властей государства в своих треках и публичной поддержки демонстраций, связанных со смертью 22-летней Махсы Амини.

Погибшая была арестована за неправильное ношение хиджаба, а спустя три дня скончалась после избиения в полицейском участке. Из-за этого в стране начались протесты, иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.

Близкие музыканта заявили, что судебные органы обвинили Тумаджа в "ведении войны против Бога" и "коррупции на земле". Эти обвинения караются смертным приговором и последующей казнью. Сообщается, что рэперу запретили нанимать частного адвоката, занимающегося защитой его интересов.