Меган Маркл пригласила Кейт Миддлтон стать героиней ее подкаста

Меган Маркл пригласила Кейт Миддлтон принять участие в записи своего подкаста "Архетипы". Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Королевский эксперт Нил Шон заявил, что 41-летняя герцогиня Сассекская попросила свою 38-летнюю невестку принять участие в одном из выпусков ее серии подкастов "Архетипы". Шон уточнил, что Меган Маркл пригласила Кейт Миддлтон стать героиней выпуска в сентябре 2022 года, когда они с Гарри прилетели в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.

"Пока Меган была в Виндзоре, она обратилась к принцессе Уэльской с просьбой появиться в новом эпизоде "Архетипов". На самом деле, в этом есть смысл. Меган считает, что они с Кэтрин могли бы хорошо поговорить и обсудить, как непросто поддерживать баланс между семьей, работой и личной жизнью", - отметил Нил Шон.

Официального подтверждения о возможном появлении принцессы Кэтрин в подкасте Меган Маркл пока не поступало.