В США самолет влетел в опору ЛЭП и оставил без света 85 тысяч человек

Удивительный инцидент произошел в американском штате Мэриленд. Там легкомоторный самолет с двумя людьми на борту врезался в опору линий электропередачи и запутался в проводах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Telegram-каналах публикуют видео с места событий. Без света остались около 85 тысяч человек.

Оба человека, находившиеся на борту, не пострадали. Однако их толком невозможно извлечь из самолета, поскольку спасателей, да и самих пилотов может ударить током.

В настоящее время экстренные службы пытаются решить эту проблему.