https://news.day.az/world/1514933.html В США самолет влетел в опору ЛЭП и оставил без света 85 тысяч человек - ВИДЕО
В США самолет влетел в опору ЛЭП и оставил без света 85 тысяч человек - ВИДЕО
Удивительный инцидент произошел в американском штате Мэриленд. Там легкомоторный самолет с двумя людьми на борту врезался в опору линий электропередачи и запутался в проводах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Telegram-каналах публикуют видео с места событий. Без света остались около 85 тысяч человек.
Оба человека, находившиеся на борту, не пострадали. Однако их толком невозможно извлечь из самолета, поскольку спасателей, да и самих пилотов может ударить током.
В настоящее время экстренные службы пытаются решить эту проблему.
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