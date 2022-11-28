Машина перевернулась и загорелась из-за гололеда во Владивостоке

Очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на острове Русском во Владивостоке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, Telegram-канал PrimaMedia. Приморье публикует видео и сообщает, что автомобиль перевернулся и загорелся. На кадрах заметна лежащая вверх колесами на обочине машина, периодически виднеются языки пламени.

По данным Telegram-канала Newsvlru, авария произошла на Университетском проспекте сразу после АЗС "Роснефть" по пути на остров. Однако, как сообщает канал, легковушка оказалась не единственной "жертвой" скользкой дороги.

"С другой стороны в столб на разделительной полосе врезался микроавтобус. Автомобилисты предупреждают о скользкой дороге", - сказано в сообщении.