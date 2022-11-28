В Австралии снизили уровень террористической угрозы

- впервые за восемь лет

Австралия впервые с 2014 года изменила уровень террористической угрозы в стране, снизив его до возможного.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава национальной службы безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс.

"Хотя Австралия остается потенциальной целью террористов и экстремистов, намеревающихся совершить нападение, но их стало меньше", - заявил он, выступая перед журналистами.

Глава ASIO подчеркнул, что "террористические идеологии, тактика и возможности организаций постоянно меняются, как и готовность их участников совершать реальные нападения".

"С 2014 года на территории Австралии было совершено 11 террористических актов, еще 21 был обнаружен и предотвращен. В этом году мы не зафиксировали ни одной серьезной угрозы", - сказал он, отметив, что служба национальной безопасности и разведки "продолжает следить за теми, кто придерживается экстремистских убеждений".

Берджесс сообщил, что, по данным ASIO, различные террористические группировки "получают в настоящее время гораздо меньшую поддержку в Австралии".

"Мы должны четко видеть разницу между разговорами и реальным терроризмом. В последние два года мы видим рост числа экстремистских организаций, поддерживающих различные теории заговора, но <...> большинство таких групп, скорее всего, сосредоточится на вербовке и радикализации, чем на планировании нападений", - уточнил глава разведслужбы.

Также Берджесс указал, что в настоящее время наибольшую тревогу ASIO вызывает радикализация молодежи и растущая угроза иностранного вмешательства.