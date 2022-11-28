Соседка-хищница: жители требуют выселить пуму из коттеджа

Под Петербургом в эти выходные ловили пуму. Хищница сбежала из частного дома в коттеджном поселке Ленинградской области. Дикая кошка выбралась из вольера и устроила настоящую охоту. Подробности о первой жертве зверя узнал корреспондент "Известий" Александр Тарасенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, для Павла Зайцева бельгийский гриффон по кличке Маффин - самый близкий друг, которого он чуть не потерял. Любимая собака едва не погибла в когтях пумы.

"Слышу удар - пума пробила штакетник металлический, она не перепрыгнула, просто взяла его и пробила. Отогнула снизу. И гляжу, что моя собака уже в когтях у этой пумы", - рассказал Павел Зайцев.

Павел бросился защищать Маффина, в результате сам чуть не пострадал от когтей пумы. Хищница разодрала мужчине руку. Судя по этим кадрам, снятым соседями, даже хозяин еле смог удержать дикую кошку, которая не хотела расставаться с добычей.

"Пума живет по соседству, набросилась на собаку. Я гуляла с ребенком, живем в соседнем доме, еле успела ребенка завести", - сказала жительница поселка.

Найти пуму сейчас невозможно. По словам соседей, владелец сразу после инцидента посадил ее в машину и скрылся. По нашей информации, животное сейчас в руках у ветеринаров. Ее проверяют на бешенство и другие опасные заболевания.

По словам местных жителей, хоть пума и живет в частном доме, но гуляет сама по себе и без намордника. Вольер, в котором должно было находиться дикое животное, пока что не достроен. Тем более внутри двора пуму никто не привязывает. А если ей вдруг хочется выйти на улицу, сделать это не составляет никакого труда, потому что под воротами есть огромная дыра.

Жители коттеджного поселка "ПриЛЕСный" уверяют, что за последние два года это не первый случай, когда пума забегает на их участки.

"У нас было такое, что просто ходила ручка ходуном и кто-то ходил по участку, притом что все были дома. Ну, собаки среагировали, начался лай", - рассказала Надежда Закиматова, жительница коттеджного поселка.

И хотя хозяин пумы выгуливает своенравную кошку исключительно на поводке, соседи все равно не уверены в своей безопасности.

"Хозяин просто не в состоянии контролировать животное, потому что она постоянно тащит хозяина из стороны в сторону. Она гуляет и днем, и утром. Гуляют дети. Я могу с коляской ехать и сразу уже в другую сторону иду, потому что я не хочу сталкивался с диким животным", - заметила Мария Плотникова, соседка.

После нападения на собаку в местных интернет-пабликах началась настоящая паника. Якобы пума сбежала окончательно и теперь жителям поселка угрожает смертельная опасность. Опровергнуть эти сообщения попытался хозяин животного. В качестве доказательств он прислал нам видео. Но вот показывать зверя вживую Сергей почему-то отказался.

"Безусловно, моя вина определенная есть, я не отрицаю. Но какие-то факты нападения пумы на человека - это, в принципе, невозможно. Потому что любое дикое животное не идет к человеку просто так, у него нет желания пообщаться, контактировать, она идет общаться с теми, кого знает", - заявил хозяин пумы Сергей.

В России нельзя просто так взять и завести пуму. Она входит в перечень животных, запрещенных к содержанию. Постановление правительства об этом вышло в июне 2019 года, обратной силы закон не имеет.

Но, как говорят соседи Сергея, дикая кошка рядом с ними поселилась относительно недавно - в начале 2021. Если факт нарушения удастся доказать, то владельцу пумы грозят денежный штраф и конфискация животного. Впрочем, если Сергей докажет, что дикая кошка живет у него с 2019 года, пума вполне может вернуться обратно в коттедж.