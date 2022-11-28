В Иране арестованы семь азербайджанских активистов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.

СМИ и национальные активисты из провинции Восточный Азербайджан сообщили об аресте Хамида Вахиди, Сины Фараби, Бабека Нематзаде, Айдына Фараджзаде, Резы Мухаммеди и Акбера Фатхи.

Было отмечено, что Вахиди задержали в Тегеране, остальных отправили в городскую тюрьму Мараги.

Получить точную информацию о причинах ареста активистов не удалось. Однако предполагается, что они были задержаны за участие в акциях протеста.