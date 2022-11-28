Бангладеш сократит импорт предметов роскоши

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина поручила кабмину страны ограничить импорт предметов роскоши в целях экономии сокращающихся на фоне экономического кризиса национальных валютных резервов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник газета Dhaka Tribune, глава правительства поручила повысить импортные тарифы на 40 видов предметов роскоши и при этом увеличить закупки за рубежом товаров первой необходимости.

Ранее правительство Бангладеш уже обратилось к мировым кредиторам, включая Международный валютный фонд (МВФ), за кредитами для предотвращения дальнейшего сокращения валютных резервов. МВФ выразил готовность предоставить Дакке кредит в размере $4,5 млрд.

Валютные резервы Бангладеш составили в ноябре $34,1 млрд против $35,8 млрд месяцем раньше.

Эксперты связывают сокращение валютных запасов Бангладеш с падением уровня экспорта в США и страны Европы текстиля, готовой одежды и товаров из джута, на которые приходится свыше 80% внешней торговли южноазиатского государства.