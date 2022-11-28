В Австрии остановилось движение поездов

В Австрии 28 ноября проходит общенациональная забастовка работников транспортной компании "Австрийские железные дороги", из-за которой по всей стране приостановлено движение поездов. По данным издания Der Standard, забастовка продлится в течение дня - до полуночи, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сообщается, что причиной забастовки стало требование железнодорожников повысить зарплату на €400. Оно должно было затронуть порядка 430 тыс. сотрудников транспортной компании. Однако власти Австрии отказались выполнять требование, предложив вместо этого прибавку к зарплате в €200 с выплатой разового бонуса в размере €1000.

Представители профсоюза железнодорожников со своей стороны не приняли данное предложение, что и привело к забастовке. В результате нее не только приостановлено движение поездов по всей стране, но и прервано железнодорожное сообщение с соседними государствами.

При этом акция протеста не затрагивает венский метрополитен и городские трамвайные линии, управляемые муниципальными транспортными компаниями.

Добиваются улучшения условий работы и профсоюзы железнодорожников США, которые планируют объявить общенациональную забастовку в начале декабря.