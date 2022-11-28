Индия и Австралия начали военные учения Austra Hind-22

Совместные военные учения армий Австралии и Индии Austra Hind-22 начались в понедельник, 28 ноября, на полигоне Махаджан в Раджастане, сообщает информационное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, это первые учения в рамках Austra Hind с участием всех родов войск и контингентов армий обеих стран.

"Целью учений является установление дружеских отношений в военной сфере, обмен передовым опытом и развитие способности действовать вместе при проведении многопрофильных операций в полупустынной местности в соответствии с мандатом ООН по принуждению к миру", - говорится в заявлении Минобороны.

Учения, запланированные на период с 28 ноября по 11 декабря. В последствии Austra Hind будет проводиться каждый год поочередно в Индии и Австралии.