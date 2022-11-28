https://news.day.az/world/1514983.html Более 3 тысяч рейсов задержано, 75 оменено в США - ВИДЕО
Более 3 тысяч рейсов задержано, 75 оменено в США - ВИДЕО
Более 3 тыс. рейсов в США задержано, 75 отменено, сообщают СМИ. Проблемы с авиасообщением возникли из-за дождей, гроз и сильного ветра, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в День благодарения 54,6 млн человек должны были уехать на расстояние не менее 80 миль от дома.
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