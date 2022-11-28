Более 3 тысяч рейсов задержано, 75 оменено в США

Более 3 тыс. рейсов в США задержано, 75 отменено, сообщают СМИ. Проблемы с авиасообщением возникли из-за дождей, гроз и сильного ветра, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в День благодарения 54,6 млн человек должны были уехать на расстояние не менее 80 миль от дома.